Stretta sui controlli nelle due coste: carabinieri a Positano, multato un ragazzo a Sorrento

Intensificati in maniera molto consistente i controlli dei Carabinieri e Polizia Municipale a Positano, Sorrento e nelle due Coste. In seguito al nuovo decreto ministeriale annunciato dal Governo Conte nei giorni scorsi, sono stati intensificati i controlli dei militari si fanno sempre più serrati.

In penisola sorrentina, i sindaci mantengono la promessa di intensificare la vigilanza per il rispetto delle norme anti-contagio. A Sorrento, ad esempio, uno studente è stato multato perché non indossava il dispositivo di protezione.

A Positano, invece, sono state avvistate due volanti dei carabinieri – oltre alla Polizia Municipale attiva già dai giorni scorsi per controlli ai veicoli – per setacciare il territorio e garantire la sicurezza di uno dei paesi meno colpiti della Diva costa.