Stop a cartelle e pignoramenti fino al 31 dicembre: il governo ha approvato il decreto. Stop ai pagamenti e alle azioni esecutive sulle cartelle esattoriali: il governo ha approvato ieri notte il decreto che sospende fino al 31 dicembre 2020 la ripartenza della riscossione che sarebbe dovuta scattare domani con l’invio di 9 milioni di cartelle.

STOP PAGAMENTI E PIGNORAMENTI – Nel dettaglio il dl sospende ulteriormente i versamenti delle cartelle che sono già arrivate ai destinatari e blocca ancora una volta gli atti pronti a essere spediti con il riavvio dell’attività di riscossione. Stop anche agli avvisi esecutivi.

RATEIZZAZIONE LIGHT – Il decreto allenta ulteriormente le maglie delle rateizzazioni: passa infatti da 5 a 10 il numero delle rate mancanti, anche non consecutive, dopo le quali viene negata la dilazione dei versamenti.

UN ANNO IN PIU’ AD AGENZIA PER NOTIFICHE – L’agente riscossore avrà un anno di tempo in più sia per notificare le cartelle sospese che per comunicare l’inesigibilità agli enti creditori.