Stasera scende il Napoli titolare

Il Napoli affronta gli olandesi dell’Az Alkmaar con la formazione base. Lo fa soprattutto per rispetto della competizione. A differenza di Sarri che nella prima sfida di Champions League contro gli ucrainici dello Shaktar D inserì un Napoli rivoluzionato per poi affrontare in campionato il Benevento. A differenza del mister di Filigne Valdarno il mister calabrese non vuole fare sconti a nessuno. Anzi mette la squadra titolare per giocarsela questa competizione. E’ anche un modo per dare un segnale alle pretendenti che il Napoli la coppa la vuole vincere. Ecco come riporta la notizia Sportmediaset:” Turnover ragionato per Gattuso: in difesa confermato Hysaj e dentro uno tra Maksimovic e Rrahmani, a centrocampo spazio per Lobotka, in attacco invece tutto confermato. Insigne convocato