Stasera in TV “Un passo dal Cielo” e gli Europei U21 con Irlanda Italia

Tra i programmi TV di stasera c’è la quinta puntata della quinta stagione di “Un passo dal cielo” su Rai Uno. Su Rai Due c’è il secondo appuntamento con lo show comico “Maledetti amici miei”, su Canale 5 la quarta puntata di “Eurogames” e su Italia Uno il secondo appuntamento settimanale con “Le Iene Show”.

Tra i film di stasera 10 ottobre 2019 vi segnaliamo il drammatico “Via dalla pazza folla” su Rai Movie, la commedia romantica “Harry ti presento Sally” su TV8 e l’horror “Dream house” su Sky Cinema Uno.

Vediamo cos’altro c’è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky:

Rai Uno

PUBBLICITÀ

Ads by Teads

21:25 – Un passo dal cielo 5 (Fiction)

Stasera andrà in onda la quinta puntata di “Un passo dal cielo”, la fiction con Daniele Liotti arrivata alla sua quinta stagione. Secondo le anticipazioni, in questo episodio vedremo Emma Giorgi incinta e disperata. La ragazza proverà a parlare della gravidanza a Francesco Neri, che però è troppo concentrato su Leonardo.

Rai Due

21:20 – Maledetti amici miei (Show)

Secondo appuntamento con il nuovo show comico di Rai Due. Questa sera insieme a Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi ci saranno non solo Margherita Buy e Max Tortora, ma anche Monica Bellucci, Valeria Solarino e Nina Zilli.

Rai Tre

21:20 – Qualificazioni Europei U21 – Irlanda Vs Italia (Calcio)

In diretta da Dublino, vedremo questa sera il match Italia-Irlanda, terza partita del girone di qualificazione agli Europei Under 21.

Rai Movie

21:10 – Via dalla pazza folla (Film drammatico)

Bathsheba Everdene è una ragazza bella e indipendente, che si mantiene da sola e vive seguendo le sue regole. Per questo non vuole saperne di sposare uno dei sue tre pretendenti: il fattore Gabriel Oak, il sergente Frank Troy e il maturo William Boldwood.

Rete 4

21:25 – Dritto e rovescio (Programma di approfondimento)

Nuovo appuntamento settimanale con il programma di approfondimento giornalistico sui temi di attualità e politica, condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

21:20 – Eurogames (Show)

Andrà in onda questa sera la quarta puntata di “Eurogames”, lo show ispirato a “Giochi senza frontiere”, condotto da Alvin e Ilary Blasi.

Italia Uno

21:20 – Le Iene Show (Inchieste)

Quarta puntata e secondo appuntamento settimanale di “Le Iene Show”. Questa sera verrà dato ampio spazio a un’inchiesta sull’omicidio Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010.

La5

21:10 – Una ragazza e il suo sogno (Film commedia)

L’adolescente americana Daphne riprende i rapporti con suo padre e si trasferisce a Londra con lui. La sua esuberanza sconvolge la rigidità dell’alta classe inglese che frequenta la sua scuola.

La7

21:15 – Piazzapulita (Programma di attualità)

Torna l’appuntamento con il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.

TV8

21:30 – Harry ti presento Sally (Film romantico)

Harry e Sally si conoscono per caso all’università, durante un viaggio terribile. Restano amici per anni, anche se lui è convinto che l’amicizia tra uomo e donna non esista.

Sky Cinema Uno

21:15 – Dream House (Film horror/drammatico)

Lo scrittore Will Atenton (Daniel Craig) si trasferisce nel New England con la moglie Libby (Rachel Weisz) e le figlie, in quella che sembra la casa dei loro sogni. Ben presto, però, scoprono che nella casa si è consumato un terribile delitto.

Programmazione del calcio in TV del 10/10/2020

Rai Tre

21:20 – Qualificazioni Europei U21 – Irlanda Vs Italia (Calcio)

In diretta da Dublino, vedremo questa sera il match Italia-Irlanda, terza partita del girone di qualificazione agli Europei Under 21.

15.00 Empoli-Milan (Serie A femminile) – MILAN TV (visibile su DAZN)

20.45 Spagna-Svizzera (Nations League) – CANALE 20

20.45 Pergolettese-Grosseto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Vis Pesaro-Matelica (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Catania-Trapani (Serie C) – ELEVEN SPORTS

23.08 Inter Miami-Houston Dynamo (MLS) – DAZN