Stasera in TV Grease il film cult con Travolta, Alberto Angela e Juventus Barcellona Questa sera 28 Ottobre 2020 su Rete 4 alle 21:23 andrà in onda ‘Grease’ film del 1978 che ha consacrato alla fama John Travolta ed Olivia Newton-John. Una pellicola divenuta un cult, capace di affascinare intere generazioni e le cui canzoni ancora oggi fanno ballare e cantare. Le curiosità legate alla pellicola sono tante, come quella che riguarda i pantaloni di Sandy (Newton-John). Nonostante la fama interplanetaria della pellicola con John Travolta (il mitico Danny Zuko, leader della gang liceale dei Thunderbirds) e Olivia Newton-John (la dolce Sandy delle Pink Ladies), sicuramente ci sono diversi retroscena e curiosità in merito che vale la pena scoprire. Come quella legata ai mitici pantaloni attillati di Sandy.

Tra i programmi di stasera mercoledì 28 ottobre c’è “Ulisse: il piacere della scoperta” su Rai Uno, il programma di approfondimento culturale condotto da Alberto Angela che questa sera racconterà ai telespettatori la turbolenta ed avvincente vita dell’ultima Regina di Francia, Maria Antonietta. La storia partirà dall’arrivo della quattordicenne Maria Antonietta Asburgo Lorena alla Reggia di Versailles, per poi terminare il 16 ottobre 1793, quando venne ghigliottinata.

Su Canale 5, invece, c’è la partita Juventus – Barcellona, il big match della seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. Dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, i bianconeri guidati da Andrea Pirlo, che dovrà preparare la formazione facendo i conti con diversi infortuni, sfideranno i Blaugrana di Ronald Koeman all’Alianz Stadium di Torino.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la serie tv “Mare Fuori” su Rai Due, “Chi l’ha visto?” su Rai Tre e “Stasera Italia” su Rete Quattro.

Tra i film di stasera 28 ottobre 2020 segnaliamo la commedia musicale “Grease” su Italia Uno, il film divertente “Io sono tu” su Sky Cinema Uno e il film drammatico “Philomena” su Iris.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c’è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Ulisse – Il piacere della scoperta: Maria Antonietta, l’ultima Regina di Francia (Programma di approfondimento culturale)

23:50: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

01:25: Rai News 24 (Programma di informazione)

02:00: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Due

21:20: Mare Fuori – “Fai la cosa giusta”, “Morire per vivere” (Fiction)

23:30: Re-Start (Programma di approfondimento)

01:15: Casa Famiglia – Il sequestro (Serie tv)

02:45: Salt and Fire (Film thriller)

Rai Tre

21:20: Chi l’ha visto? (Programma di inchiesta)

00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

00:10: Tg Regione (Programma di informazione)

00:13: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Stasera Italia – Speciale (Programma di approfondimento)

00:02: Amarcord (Film drammatico)

02:27: Tg4 – L’ultima ora: Notte (Programma di informazione)

02:47: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:00: UEFA Champions League: Juventus – Barcellona (Programma sportivo)

23:00: Pressing Champions League (Programma sportivo)

01:00: Tg 5 – Notte (Programma di informazione)

01:34: Striscina la Notizina – La vocina dell’insofferenzina (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:20: Grease (Film commedia)

23:45: Footloose (Film commedia)

01:50: I Griffin (Sitcom animata)

02:15: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: Io sono tu (Film commedia)

23:15: Wolf Call – Minaccia in alto mare (Film drammatico)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Notti magiche (Film commedia)

23:20: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Premium

21:20: Last Cop – L’ultimo sbirro: Confessioni (Serie tv)

22:10: Last Cop – L’ultimo sbirro: Operazione Ventaglietto (Serie tv)

Rai Storia

21:10: E pluribus unum – Storia dei Presidenti americani (Documentario)

22:10: La tv di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione (Serie tv)

La5

21:10: Un giorno per caso (Film commedia)

23:20: Uomini e Donne (Programma d’intrattenimento)

La7

21:15: Atlantide – Storie di uomini e di mondi: Bivio America “Unfit, la psicologia di Donald Trump” (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife – Oggi a te, domani a me (Serie tv)

22:20: The Good Wife – Affari di stato (Serie tv)

TV8

21:30: X Factor – La corsa verso i Live (Talent show)

23:45: Hitch – Lui sì che capisce le donne (Film commedia)

Real Time

21:20: La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta (Docureality)

22:20: Vite al limite (Docureality)

Cielo

21:15: I dodici disastri di Natale (Film di fantascienza)

23:15: Justine, ovvero le disavventure della virtù (Film erotico)

Nove

21:25: L’assedio – Live (Talk show)

23:00: Fake – La fabbrica delle notizie (Programma di approfondimento)

Paramount

21:15: Miss Marple (Serie tv)

23:05: Miss Marple (Serie tv)

Iris

21:00: Philomena (Film drammatico)

23:11: Mr. Beaver (Film commedia)

Dmax

21:25: Vado a vivere nel bosco (Documentario)

23:15: Squali contro tutti (Documentario)

Focus

21:15: Terre estreme (Documentario)

22:15: Le furie della natura (Documentario)

Top Crime

21:10: Law & Order – Unità speciale: Volo a rischio (Serie tv)

22:00: Law & Order – Unità speciale: Guerra di informazioni (Serie tv)

