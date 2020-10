Stasera in TV. Film “La battaglia dei Sessi” . Sport “Bosnia – Irlanda del Nord”

Rai1, ore 21.35: Nero a Metà – Ultimi episodi – 1^Tv

Fiction di Marco Pontecorvo del 2020, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Antonia Liskova. Prodotta in Italia. Verità nascoste: Un ragazzo chiede informazioni a medicina legale sulla causa della morte di un amico e pochi giorni dopo viene trovato morto anche lui. Nel covo che credevano di Imardi viene trovato il suo cadavere: qualcuno lo ha murato vivo. Carlo e i suoi riprendono da capo l’indagine e arrivano a Leonardo Sfera che Marta, Muzo e Nusco molti anni prima hanno arrestato per l’omicidio della fidanzata. La resa dei conti: Carlo intuisce da diversi fattori che è stato Nusco anni prima a uccidere Xenia ed è per questo che Sfera lo vuole morto: ha pagato per un delitto che non ha commesso. E Muzo e Marta sono stati puniti privandoli degli affetti più cari per non avergli creduto, per non aver inseguito la verità.

Rai2, ore 21.20: Seconda Linea

Nuovo appuntamento con Seconda Linea, l’approfondimento settimanale condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani con Francesca Parisella. Il titolo prende ispirazione dal rugby, dove le Seconde Linee sono i giocatori che saltano in touche per contendersi il pallone e hanno il compito di mantenere compatta la mischia. È una metafora per svelare all’Italia gli italiani che davvero rendono competitivo il nostro paese: artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti, tutte persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la prima linea rappresentata dalla politica. Con Giuli e Fagnani, opinionisti, polemisti, professionisti e politici d’eccellenza ed emergenti trovano un campo dove poter giocare liberamente. Fra le presenze stabili del programma, quelle dello scrittore Pietrangelo Buttafuoco, dei giornalisti Stefano Cappellini e Alessia Lautone, dell’influencer Nicole Rossi (ex alunna de “Il Collegio” di Rai2 e vincitrice di “Pechino Express 2020”) e di Umberto Broccoli che aprirà uno spazio vintage sulle vecchie tribune politiche Rai in bianco e nero. Inoltre, ogni settimana, Fortunato Cerlino sarà interprete di una sorprendente “corrispondenza dall’Inferno”, mentre il maestro dell’eros Milo Manara presenterà una sua tavola in esclusiva per il pubblico di Rai2. Nella seconda puntata sono previste, tra le altre, le partecipazioni di Mario Tozzi, Stefano Bonaccini, Giuliana De Sio, Matteo Bassetti, Giuseppe Ippolito, Mario Sconcerti, Giovanni Toti, Laura Tecce e Nello Musumeci.

Rai3, ore 21.20: La battaglia dei sessi – 1^Tv

Film di Jonathan Dayton, Valerie Faris del 2017, con Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman. Prodotto in Usa. Durata: 121 minuti. Trama: Nel 1973 il match di tennis tra la numero uno al mondo Billie Jean King e l’ex campione Bobby Riggs viene annunciato come la battaglia dei sessi. La partita cattura lo spirito del tempo e scatena ampie discussioni sulla parità del genere, stimolando il movimento femminista. Mentre i media si interessano ai due sportivi, questi combattono battaglie personali complesse.

Canale5, ore 21.45: Chi vuol essere milionario?

Gerry Scotti conduce un nuovo appuntamento di Chi vuol essere Milionario?. Ottima cultura generale, sangue freddo e soprattutto capacità di ragionamento sono le qualità indispensabili per affrontare la scalata alle 15 domande del quiz dei quiz e provare ad aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro. I concorrenti, oltre al loro talento e preparazione, possono contare nei momenti di difficoltà di gioco su 4 aiuti: il “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta. Il quiz, che quest’anno è tornato anche produttivamente in Italia, dai suoi esordi ha mantenuto la stessa scenografia, con le sue inconfondibili luci blu e la sigla originale. Irrinunciabile anche la famosa frase pronunciata da Gerry Scotti: “E’ la tua risposta definitiva? L’accendiamo?”.

Italia1, ore 21.20: Le Iene Show

Primo appuntamento del giovedì per Le Iene Show. Si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia (attualmente non presente poiché positivo al Coronavirus), Filippo Roma e Matteo Viviani, e quello femminile formato da Nina Palmieri (sostituisce anche Golia in questa prima puntata), Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Inchieste, servizi di cronaca e attualità, divertenti scherzi e interviste sono affidati, come sempre, agli inviati del programma. Ideatore e capo-progetto è Davide Parenti.

Rete4, ore 21.30: Dritto e Rovescio

Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata il confronto “faccia a faccia” con il direttore di Libero Quotidiano Vittorio Feltri dedicato ai temi di più stretta attualità, in particolare al decreto per l’obbligo di mascherine all’aperto, alla proroga dello stato di emergenza, al rischio di nuove chiusure e restrizioni e all’abolizione dei decreti Salvini. E ancora, la trasmissione riaccenderà i riflettori sui problemi di gestione nell’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori. Infine, il focus del dibattito si sposta sulla Legge Zan contro l’omotransfobia e sull’introduzione della possibilità di accedere alle terapie ormonali per il cambio di sesso gratuitamente attraverso il Sistema Sanitario Nazionale.

La7, ore 21.15: PiazzaPulita

La nuova crescita del contagio in Italia e nel mondo e un’inchiesta sulla situazione degli ospedali a Napoli. La crisi economica causata dalla pandemia. Questi alcuni dei temi al centro della nuova puntata di PiazzaPulita. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti; il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi; il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; i giornalisti Giovanni Floris, Tiziana Ferrario, Federico Rampini, Valentina Petrini e Francesco Borgonovo. Nel corso della puntata anche un’intervista alla portavoce di Seawatch Italia Giorgia Linardi e una al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Come di consueto non mancherà un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

TV8, ore 21.30: Sotto assedio – White House Down

Film di Ronald Emmerich del 2013, con Channing Tatum, Iviaggie Gyllenhaal, Jamie Foxx, James Woods, Richard Jenldns. Prodotto in Usa. Durata: 130 minuti. Trama: L’agente della polizia di Washington John Cale, si vede negato il lavoro dei suoi sogni con i Servizi Segreti per la protezione del Presidente James Sawyer. Non volendo deludere la sua bambina, John la porta a fare una visita alla Casa Bianca, quando l’intero complesso viene preso d’assalto da un gruppo armato paramilitare. Con il governo nazionale nel caos ed il tempo che scorre inesorabile, ora sta a Cale salvare il Presidente, sua figlia, e il Paese.

Nove: ore 21.25: Gino cerca chef

Gino D’Acampo, l’istrionico imprenditore e chef partenopeo è il padrone di casa di Gino cerca chef. Il programma lo vede al fianco del maître francese Fred Sirieix: insieme in ogni puntata i due mettono alla prova nove chef amatoriali e non, in una sfida ai fornelli che culmina con un vero e proprio contratto di assunzione in uno dei 50 ristoranti in UK di proprietà di Gino D’Acampo.

Le altre reti…

20, ore 21.10: Qualificazioni Europei 2020 – Bosnia Erzegovina vs Irlanda del Nord – Calcio

Rai4, ore 21.20: Elementary – Serie Tv

Iris, ore 21.10: Arma Letale 4 – Film

Rai5, ore 21.15: Igudesman & Joo – Carnival – Musica

RaiMovie, ore 21.10: Cose nostre – Malavita – Film

RaiPremium, ore 21.20: Tale e Quale Show – Intrattenimento

Cielo, ore 21.15: Dalla Cina con furore – Film

RealTime, ore 21.20: La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta – Docu-Reality

La5, ore 21.15: Temptation Island – Reality Show

Cine34, ore 21.05: Amore a prima vista – Film

Focus, ore 21.15: Rotta su Marte – Documentario – 1^Tv

TopCrime, ore 21.10: Bluff City Law – Serie Tv – 1^Tv

MediasetExtra, ore 21.15: Grande Fratello Vip – In diretta dalla casa – Reality Show

Mediaset Italia2, ore 21.10: Battiti Live – Compilation – Musicale

Programmazione calcio in TV del 8/10/2020

18.30 Gubbio-Arezzo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 – (Qualificazioni Europei) – CANALE 20

20.45 -Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Stereo 5 TV : Zona calcio