Stasera i tv “Freedom”, Kennedy, Amore facciamo scambio?

Stasera in tv, venerdì 30 ottobre, continua l’appuntamento settimanale con “Freedom – Oltre il Confine”, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo (Italia1, ore 21,20).

Si parte dall’Irlanda, Giacobbo svela la storia del Purgatorio di San Patrizio, antico luogo di culto e meta di pellegrinaggi sulla Station Island, isolotto del lago Lough Derg, nella contea di Donegal. E, in Italia, quella del Pozzo di San Patrizio, a Orvieto. A Torino, le telecamere di Freedom si addentrano nei sotterranei del Palazzo Reale e dà conto delle ultime scoperte sulla Sacra Sindone. Da Bagni di Lucca, nuove curiosità dal Museo dell’impossibile e, da Abido (Arabet el Madfuneh), una delle più antiche città dell’Alto Egitto, oggetti e storie incredibili. Infine, da Castel del Monte, in Puglia, i misteri della fortezza del XIII secolo fatta costruire dall’imperatore del Sacro Romano Impero Federico II e, dal 1996, patrimonio Unesco.

Colombiana [20 Mediaset, 21:03]: Bogota. Una bambina vede uccidere a sangue freddo il padre e la madre. Divenuta adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, la ragazza è determinata a scovare gli assassini dei suoi genitori e a mettere in atto la sua vendetta.

Un’estate in provenza [Rai Movie, 21:20]: Nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in vacanza dai nonni Le’a, Adrien e il fratellino The’o, sordo dalla nascita. Non è la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore è scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre. Ben presto, però, il passato tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza mettendo in luce il suo lato più umano e affettuoso. Ecco che le differenze tra la vita di città e di campagna si annullano e le due generazioni possono finalmente incontrarsi dando vita a una vacanza indimenticabile.

I Kennedy [La7d, 21:30]: La pluripremiata serie con Greg Kinnear, Barry Pepper e Katie Holmes, che ripercorre trionfi e tragedie di una delle famiglie americane piu’ famose: i Kennedy.

Fratelli di Crozza [Canale 9, 21:25]: Al centro della puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi immancabili e pungenti monologhi. Dopo il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, divenuto subito virale in rete, quali maschere porterà sul palco l’artista genovese?

asera in tv, venerdì 30 ottobre, su Cielo va in onda il film “Amore facciamo scambio?” (ore 21,15). Pellicola francese del 2010, genere sentimentale, regia di Antony Cordier, nel cast Marina Fois ed Elodie Bouchez.

due coppie di amici trascorrono un periodo di vacanza insieme. Tutto sembra andare per il verso giusto, quando i partner di una coppia iniziano a sentirsi attratti dai partner dell’altra. Cordier esplora tutte le sfaccettature dei rapporti a due e dell’erotismo, senza affrontare apertamente il tema del “vero amore”, alla ricerca di un compromesso che non potrà funzionare.