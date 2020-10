Sport, Tramonti: ACI Salerno rinvia lo Slalom del 24 e 25 ottobre

L’Automobile Club Salerno, con grande rammarico, comunica il rinvio dello Slalom Città di Tramonti, già programmato per i prossimi 24 e 25 ottobre 2020.

L’aumentare dei casi di Covid19 in provincia di Salerno, e più in generale in Campania, e le sempre più stringenti normative sul distanziamento sociale hanno indotto l’ACI Salerno e il Comune di Tramonti a rinviare al prossimo anno la manifestazione sportiva.

“Abbiamo aspettato fino all’ultimo momento – ha dichiarato il Presidente dell’Aci Salerno Vincenzo Demasi – auspicando che la situazione sanitaria potesse migliorare. Ma ora, in pieno accordo con il Comune di Tramonti, abbiamo dovuto, con profondo rammarico, decidere per il rinvio della gara”.

Già dai prossimi giorni, l’Automobile Club Salerno e il Comune di Tramonti saranno al lavoro per programmare al meglio l’edizione 2021 dello Slalom di Tramonti.