Sport, San Vito Positano-San Giuseppe: due calciatori positivi al covid-19 e gara rinviata

Il covid-19 ferma ancora una volta il calcio, questa volta avviene nel campionato Promozione, Girone D. La gara rinviata è quella tra il San Vito Positano e la Polisportiva San Giuseppe. Quest’ultima in particolare ha comunicato che due tesserati sono risultati positivi al covid-19, durante i controlli di routine.

Allertata l’ASL di competenza, la società ha immediatamente sospeso tutte le attività a data da destinarsi e prontamente informato la LND Campania per chiedere il rinvio della partita col San Vito Positano, in programma nel prossimo week-end e valida per la seconda giornata del campionato regionale di Promozione.