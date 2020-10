Sport, Cosimo Sibilia chiede chiarimenti sul DPCM del 18 ottobre

Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha chiesto ulteriori chiarimenti al Governo sul dpcm del 18 ottobre 2020, sottolineando che “impedire le competizioni a bambini e ragazzi equivale a creare un forte squilibrio tra una socialità organizzata e quella disorganizzata. I ragazzi hanno ripreso a contagiarsi non in campo, ma salendo su metropolitane stracolme o per strada. Non chiediamo altro che poter proseguire le nostre attività in sicurezza, come stiamo già facendo, ma senza paradossi”.

Con il DPCM del 18 ottobre 2020 sono sospese fino al 13 novembre le attività provinciali relative ai campionati di Terza Categoria, Allievi Under 17 provinciali, Giovanissimi Under 15 provinciali, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Si ribadisce che sono PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI e il C.R. Campania deve attuarli senza possibilità di modifica. Inoltre il Presidente della