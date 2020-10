Sport, affari last second del calciomercato di serie A

Ultimo giorno di calciomercato in Serie A: tutti gli acquisti e le cessioni ufficializzate nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Tutti i colpi arrivati sul gong in Serie A, contratti depositati in Lega e affari ufficiali:

ANTEI dal Benevento al Pescara (prestito)

dal Benevento al (prestito) ANTONUCCI dalla Roma alla Salernitana (prestito)

dalla Roma alla (prestito) BANI dal Bologna al Genoa (prestito)

dal Bologna al (prestito) BAKAYOKO dal Chelsea al Napoli (prestito)

dal Chelsea al (prestito) BARRECA dal Monaco alla Fiorentina (prestito)

dal Monaco alla (prestito) BONAZZOLI dalla Sampdoria al Torino (prestito)

dalla Sampdoria al (prestito) CASTELLI dal Villarreal al Genoa (definitivo)

dal Villarreal al (definitivo) CECCHERINI dalla Fiorentina al Verona (definitivo)

dalla Fiorentina al (definitivo) CHIESA dalla Fiorentina alla Juventus (prestito)

dalla Fiorentina alla (prestito) CICIRETTI dal Napoli al Chievo (prestito)

dal al Chievo (prestito) CYPRIEN dal Nizza al Parma (prestito)

dal Nizza al (prestito) DARMIAN dal Parma all’ Inter (prestito)

dal Parma all’ (prestito) DE SCIGLIO dalla Juventus al Lione (prestito)

dalla al Lione (prestito) DERMAKU dal Parma al Lecce (prestito)

dal al Lecce (prestito) DJIDJI dal Torino al Crotone (prestito)

dal Torino al (prestito) DOUGLAS COSTA dalla Juventus al Bayern (prestito)

dalla al Bayern (prestito) DE SCIGLIO dalla Juventus al Lione (prestito)

dalla al Lione (prestito) HOEDT dal Southampton alla Lazio (prestito)

dal Southampton alla (prestito) KARAMOKO dal Chievo al Torino (definitivo)

dal Chievo al (definitivo) KLUIVERT dalla Roma al Lipsia (prestito)

dalla al Lipsia (prestito) LUPERTO dal Napoli al Crotone (prestito)

dal Napoli al (prestito) MARTINEZ QUARTA dal River Plate alla Fiorentina (definitivo)

dal River Plate alla (definitivo) MAXIME LOPEZ dal Marsiglia al Sassuolo (prestito)

dal Marsiglia al (prestito) MIHAILA dal Craiova al Parma (definitivo)

dal Craiova al (definitivo) NICOLUSSI CAVIGLIA dalla Juventus al Parma (prestito)

dalla Juventus al (prestito) P EROTTI dalla Roma al Fenerbahce (prestito)

dalla al Fenerbahce (prestito) PROVEDEL dall’Empoli allo Spezia (definitivo)

dall’Empoli allo (definitivo) PUSSETTO dal Watford all’ Udinese (prestito)

dal Watford all’ (prestito) SCHIAPPACASSE dall’Atletico Madrid al Sassuolo (prestito)

dall’Atletico Madrid al (prestito) VANO dal Carpi al Verona (definitivo)

dal Carpi al (definitivo) VOKIC dal Benevento al Pescara (prestito)