Spadafora replica ad Agnelli” Loro segnalarono la rottura dell’Isolamento”

Dopo le affermazioni arroganti della Juventus nella persona di Andrea Agnelli , atteggiamento tipicamente bianco-nero, risponde in maniera e decisa il ministro dello sport Spadafora. In pratica Andrea Agnelli in la risposta ai giornalisti, “dovete farvi spiegare dal ministero degli Interni e da quello della Salute che cos’avrebbe violato”. A questo punto il ministro Vincenzo Spadafora torna sul caso CR7 illustrando la sua risposta a Giovanni Minoli sulla violazione del protocollo. Il riferimento è al momento in cui il portoghese della Juve ha lasciato l’Italia per andare in Nazionale senza effettuare il secondo tampone e rompendo l’isolamento fiduciario. Una vicenda su cui anche la procura della repubblica di Torino e quella della Federcalcio hanno aperto un fascicolo. “È la Juve stessa che segnalò la rottura dell’isolamento”, dice il ministro facendo riferimento al fatto che “alcuni giocatori andarono via senza autorizzazione”. Spadafora, che precisa di aver risposto alla domanda sull’”andando e tornando” e non al “tornando”, che è invece è avvenuto con le autorizzazioni previste, ricorda che “il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino ha dichiarato di aver dovuto trasmettere in Procura i nomi”.