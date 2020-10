Dopo l’attacco del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al governatore della Campania Vincenzo De Luca, è arrivata la risposta del vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola: “Leggiamo dichiarazioni volgari e offensive di un tale Spadafora, ministro dello Sport, che hanno offeso tutto il personale sanitario della Campania e dimostrato per il resto una totale ignoranza – ha detto Bonvavitacola – Premesso che un mese fa, non un secolo fa, i cittadini campani hanno espresso il loro giudizio sia sul governo regionale, che su Spadafora e soci, premesso che dovrebbe dimettersi da ministro dello Sport uno che approva protocolli privati in contrasto con le norme sanitarie dello Stato, ci pare opportuno, per farla breve, invitarlo a un dibattito pubblico sui temi da lui accennati: sanità e trasporti, per poter dimostrare pubblicamente a che livello di asineria può arrivare un esponente di questo governo. Attendiamo che ci dia un appuntamento a breve”.