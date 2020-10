Sorrento, una maestra della Scuola Santa Maria della Pietà: “È vergognoso chiudere anche le scuole che hanno contagi zero”

Sorrento. Riportiamo il post pubblicato sulla pagina Facebook della Scuola Santa Maria della Pietà da una maestra: “Sono indignata da tutto questo. Non ho parole che possano rendere giustizia alla mia tristezza e alla mia rabbia. Le scuole si chiudono e questo lo si decide dalla sera alla mattina, senza poterlo spiegare ai bambini, senza potercene fare una ragione plausibile.

È vergognoso che i bambini debbano pagare ancora una volta lo scotto di scelte politiche sbagliate fatte in questi mesi. È vergognoso chiudere tutte le scuole, quindi anche quelle che hanno contagi zero. È vergognoso perché le scuole sono il luogo più sicuro dove poter portare i bambini, dopo che noi maestre entriamo sterilizzate dalla testa ai piedi e stiamo tutto il giorno con camice, visiera, mascherina e anche guanti durante la mensa e nonostante i locali vengano continuamente igienizzati. È vergognoso perché le scuole chiudono, i bambini restano a casa e i mezzi di trasporto sono strapieni di gente che in gran parte dei casi se ne frega delle regole! È vergognoso perché le scuole chiudono e le persone continuano a progettare feste in casa e i controlli dove sono? È vergognoso che non avviene una rivolta sociale di fronte a scelte così idiote! È tutto veramente vergognoso.

….. Perché ci abbiamo creduto da sempre nel voler ricominciare e crediamo e speriamo che tutto finisca presto!”.