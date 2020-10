Sorrento, temperamento e carattere: ko Fidelis Andria

La pioggia è benefica sulla squadra rossonera che batte i pugliesi con il sacrificio e la concentrazione

Sorrento – La pioggia è benefica sulla squadra rossonera che con carattere e temperamento mette ko un’indomabile Fidelis Andria, anche alla presenza del neo sindaco Massimo Coppola.

Nella seconda gara casalinga della stagione, per la seconda volta consecutiva, sul campo Italia si addensano nuvole grigie che portano, stavolta, solo una forte pioggia che dà un po’ di pepe ad una gara che perlopiù ha visto i biancazzurri menare le danze, soprattutto nella ripresa.

Le reti – Il folletto Camara, specie nella ripresa con una ubriacante discesa, al 25’ del primo tempo approfittando di un rimpallo dopo una bella combinazione con Masullo: innesca il suo fendente diretto all’angolino in basso alla destra del portiere avversario lo lascia di stucco.

Il pareggio andriese arriva nella ripresa al 26’ con Prinari che sfrutta al meglio una carambola in area di rigore, ed a tu per tu con Scarano sigla la rete del pareggio con un diagonale a fil di palo

La definitiva rete del vantaggio dei rossoneri è siglata dopo soli sette minuti, Cunzi non sbaglia e con uno scavetto beffa il portiere avversario, complice la deviazione di un difensore.

La gara – La squadra di mister Panarelli, ex calciatore del Sorrento nella stagione 2008/09, che ritorna a sedere in panchina dopo la squalifica, parte già con la quadratura del cerchio mettendo in campo un gioco spigliato e veloce, è aggressiva ed alta, tanto che i costieri sono un po’ in difficoltà.

Così al 13’ la testa a seguire di Cristaldi manda la sfera alta di un metro circa sopra la traversa, i rossoneri rispondono al 17’ con la fuga di Cunzi che innesca con un rasoterra in area Liccardi il cui diagonale sfiora il palo.

Dopo il primo vantaggio costiero, la gara vede i biancazzurri, oggi in completa casacca nera, accelerare il passo, la punizione tesa di Busetto al 29’ dal vertice dell’area, è respinta a pugni dall’estremo rossonero, mentre quella di Minicleri battuta quasi sulla linea dell’area e ribattuta da Scarano, la sfera gli arriva di nuovo ma la sua conclusione è parata a terra da portiere sorrentino.

Il tempo si chiude al 47’ Cunzi spizza di testa e sfiora la rete del 2-0: l’estremo difensore avversario non avrebbe potuto nulla, con la palla alta di soltanto qualche centimetro.

Lo stesso attaccante costiero fa passare solo un primo dall’inizio della ripresa che defilato in area mette alto di poco il suo diagonale, mentre la spina nel fianco della difesa rossonera, Prinari, batte un a punizione dal limite che va larga di poco.

La squadra pugliese stringe i tempi ed anche i costieri nella propria metà campo, al 10’ il solito Prinari si fa respingere a pugni da Scarano una sfera a mezza altezza. Ma al 13’ lo spettacolo lo da Camara, che una bella discesa, di circa 60 metri, sulla sinistra ubriaca i suoi avversari saltandoli quasi come birilli, ed ottiene un buon corner. La squadra di mister Panarelli tiene in mano il pallino del gioco, il Sorrento si difende a denti stretti ma poi deve subire la rete del momentaneo pareggio, ma poi ritorna definitivamente in vantaggio. L’Andria vuola a tutti i costi il pareggio: al 35’ palla di poco alta di Bolognese, punizione da 30 metri al 41’ di prinari, palla a scendere di poco sulla traversa. Chiude la gara la sfera mandata alta al 47’ di Gargiulo Alfonso.

Novantesimo – Mister Fusco elogia i suoi per il carattere ed il temperamento immesso in una gara non facile contro un avversario ostico.

Intervista su: https://www.facebook.com/messages/t/giuseppe.spasiano.10

Le foto a corredo dell’articolo sono di Carmine Galano

CAMPIONATO SERIE D 2019/20 – GIORNE H – 2^ GIORNATA

SORRENTO – FIDELIS ANDRIA 2-1

Goal: 25’pt Camara (S); st – 26’ Prinari (FA), 33’Cunzi (S).

SORRENTO (4-4-2): Scarano; Gargiulo Als, Cacace, Mezavilla, Masullo; La Monica, Basile, Mancino (28’st Maranzino), Camara; Liccardi (28’st Gargiulo Alf), Cunzi (44’st Somma).

A disp: Orazzo, Cesarano, Terminiello, Guadagni, Cassata, Procida. Allen: Luca Fusco.

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Venturini, Fontana, Paparusso; Busetto (34’st Tusiano), Manzo (38’pt Minicleri), Notaristefano (16’st Zingaro), Azzarito (6’st Lacassia); Minacori (22’pt Bolognese), Prinari; Cristaldi.

A disp: Petrarca, Tutino, De Santis, Carullo. Allen: Luigi Panarelli.

Arbitro: Francesco Lipizer di Verona.

Assistenti: Stefano Vito Martinelli (Potenza) – Francesco Rinaldi (Policoro).

Espulsi: st – 42’ Maranzino (S) rosso diretto; 50’ Fontana (FA) doppio giallo

Ammoniti: Scarano, Gargiulo Als, La Monica, Cacace, Basile, Mancino, Liccardi (S); Venturini, Paparusso, BUsetto (FA).

Note: Giornata nuvolosa e piovosa, 20°; erba artificiale buona; gara giocata a porte chiuse per decreto ministeriale per il Covid-19.

Angoli: 2-10 . Recupero: 2’pt e 6’st.

GiSpa