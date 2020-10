Sorrento. Tariffe di sosta agevolate per il personale dell’ospedale

In considerazione dei grandi sforzi profusi dal personale sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale di Sorrento si è fatta promotrice di una convenzione con il vicino parcheggio Ulysse.

“E’ un modo simbolico di dire grazie a quanti quotidianamente lavorano tra mille difficoltà nel nostro nosocomio, aggravate dal dilagare del Covid-19 e da tutti i problemi connessi alla pandemia”, commenta il sindaco Massimo Coppola.

La convenzione, che avrà validità fino al mese di marzo 2021, prevede una tariffa di 3 euro per un turno di lavoro di 6 ore, di 5 euro per il doppio turno e per quello notturno. Sarà possibile anche stipulare abbonamenti mensili al costo di 70 euro.