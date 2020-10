Sorrento, sospensione servizio idrico per manutenzione degli impianti. Possibilità di rifornimenti da autobotte

Riceviamo e pubblichiamo

Sospensione del Servizio Idrico per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, dalle 08:00 alle 20:00 di giovedì 22 ottobre 2020, nelle seguenti zone di SORRENTO: Via Gradoni, Via Le Tore, Via Nastro Azzurro (S.S.145) dal civico 5 al civico 19, Via Nuova Le Tore, Via Pontone, Via Sant’Angelo.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso: Strada Statale 145 – Via Nastro Azzurro civico 14, per tutta la durata della sospensione.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Ci scusiamo per il disagio.