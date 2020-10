Sorrento, sabato il flash mob. Lavoratori in Piazza Tasso alle 19: “Distanziamoci per rialzarci”

Sorrento, l’attivista Alberto Maresca programma un flash mob in contrasto all’ultimo Dpcm del Governo Conte che, con l’intento di placare la seconda ondata di contagi da covid-19 che ha invaso la nazione, ha anche messo alle strette gran parte delle categorie di lavoratori e attività commerciali: bar, ristoranti, palestre, piscine, attori, commercianti sorrentini che stanno vivendo un disagio anche superiore alle grandi città.

Ne siamo tutti consapevoli, per questo ci saremo con MASCHERINA E DISTANZIAMENTO – dicono i protestanti – , perché la civiltà e l’educazione sono le parole chiave di questo movimento. Con la responsabilità e il rispetto che ci contraddistingue, terremo un FLASHMOB in Piazza Tasso alle 19:00 di questo sabato. Rifiutiamo la violenza e l’inconsapevolezza, ma saremo presenti per dare voce alle necessità dei lavoratori che chiedono di LAVORARE.

Diamo voce a chi chiede di lavorare e ha investito per rispettare tutte le misure sanitarie richieste dal Governo. Non esistono mestieri essenziali, se danno da mangiare a intere famiglie.

Come possiamo pretendere di essere ascoltati rimanendo in silenzio. Con educazione e giusti modi, si può ottenere il rispetto che meritano i lavoratori – ha aggiunto Alberto Maresca.