Sorrento, sabato 24 ottobre nel foyer del Teatro Comunale Tasso presentazione alla stampa della Carta di Sorrento

Riceviamo e pubblichiamo

Sorrento. Sabato 24 ottobre, alle ore 10.00, nel foyer del Teatro Comunale Tasso, si terrà un incontro con la stampa per presentare la Carta di Sorrento, realizzata in occasione dei venticinque anni del Premio Penisola Sorrentina, da un’idea del patron Mario Esposito e del giurista Luigi Cerciello Renna. Si tratta di un manifesto che, attraverso venti punti, si pone come strumento di supporto a strategie e scelte in campo ambientale, turistico e culturale, in un momento storico di transizione verso un nuovo corso.

All’iniziativa partecipano, tra gli altri, Anna Laura Orrico, sottosegretario al Cinema per il ministero Beni Culturali e Turismo, Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud, Rosanna Romano, direttore generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania e Raffaele Lauro, segretario generale di Unimpresa.

Al termine sarà presentata la mostra “Monk e Mascia: tarsie in contemporanea” allestita dalla Syart Gallery: un focus su due artisti che, attraverso interpretazioni personali, raccontano e indicano un singolare impiego della tarsia in accezione contemporanea.