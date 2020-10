Sorrento: rush finale Coppola-Gargiulo e ultime tensioni prima del ballottaggio

Ultime schermaglie, poi la parola definitiva la diranno gli elettori. E non ci sarà quorum, basterà un voto in più per decidere chi tra Massimo Coppola e Mario Gargiulo sarà il nuovo sindaco di Sorrento. Vediamo cosa scrive Antonino Pane per il quotidiano Il Mattino in edicola oggi.

Ex assessori della giunta uscente, capeggiano raggruppamenti civici, l’unico simbolo di partito è quello del Pd, in corsa con Coppola, ma che ha portato in dote solo 413 voti di lista, meno di quelli presi dal candidato sindaco Francesco Gargiulo (427) che a urne ancora chiuse si era già definito come outsider.

E a complicare ulteriormente la collocazione dei candidati ci sono le amicizie personali. Come quella tra Mario Gargiulo e Mario Casillo, il più votato del Pd alla Regione, che ieri è arrivato a Sorrento per sostenere proprio il suo amico. A parte il Pd, dunque, tutte liste civiche a corredo dei candidati e tutte, più o meno, provenienti dall’area moderata, quella in cui hanno militato a più riprese i due candidati al ballottaggio e anche quello risultato terzo, Marco Fiorentino, già sindaco per due volte.

E proprio la posizione assunta da Fiorentino in questo ballottaggio potrebbe risultare determinante ai fini della vittoria finale. Nessun apparentamento ma una dichiarazione di voto e una indicazione a favore di Massimo Coppola ritenuto “più vicino alle istanze di rinnovamento” proposte dai candidati di Marco Fiorentino.

Nulla è scontato, però. E la conferma viene dal fatto che la campagna elettorale va avanti con più accanimento di prima. Un primo obiettivo di Coppola e di Gargiulo è riportare gli elettori alle urne. Al primo turno ha votato il 67,81% degli elettori ma, come si sa, in quella fase c’è il fortissimo traino dei singoli candidati. C’è poi da valutare l’effetto che avrà il voto disgiunto del primo turno. I numeri dicono che Mario Gargiulo ha avuto meno voti delle liste e che le sue liste hanno avuto più voti di quelle di Massimo Coppola che invece è risulta- to il candidato sindaco più votato.

Vediamo il dettaglio: Coppola ha avuto 4.272 voti (40,74%) mentre le sue liste sono arrivate a 3.809 voti (38%). Di contro Mario Gargiulo ha avuto 3.896 voti (37,18%) mentre le sue liste sono arrivate a 4.176 voti (41,7%). Come si riposizioneranno i voti disgiunti? Questo è un primo elemento di riflessione.

Il secondo riguarda i 1.865 voti (17,80%) ottenuti da Marco Fiorentino. Quanti seguiranno l’indicazione? O quanti dei 1.806 voti (18%) delle due liste di Fiorentino seguiranno le determinazioni dello schieramento? Gli unici elettori in libera uscita, per ammissione stessa del candidato sono i 447 voti (4,27%) di Francesco Gargiulo confluiti prevalente- mente sul suo nome visto che la lista non è andata oltre i 222 voti (2,2%).

Un ruolo fondamentale, come sempre in questi casi, lo avranno i candidati che siederanno in Consiglio comunale in caso di vittoria del proprio aspirante sindaco. Con i voti del primo turno e senza apparentamenti, ecco gli eletti: se vince Massimo Coppola ecco lista per lista i consiglieri eletti per il suo raggruppamento: Sorrento Adesso: Paolo Pane, Desiree Ioviero, Enzo Sorrentino, Gaetano Mauro; per Viviamo Sorrento: Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis, Imma Savarese; per Nuova Sorrento: Eduardo Fiorentino, Luciana Cafiero; per il Pd: Ivan Gargiulo. Per il raggruppamento avversario, invece, ecco i nomi: per Sorrentocisto: Alessandro Acampora; Grande Sorrento: Federico Cuomo; Il Ponte: Mariano Pontecorvo; Con Noi: Mario Gargiulo (candidato sindaco). Infine per il raggruppamento risultato terzo al primo turno, Sorrento Tua: Luigi Gargiulo; Energie per Sorrento: Marco Fiorentino (candidato sindaco).

Se, invece, il ballottaggio eleggerà sindaco Mario Gargiulo, siederanno in Consiglio comunale per il suo raggruppamento Sorrentocisto: Alessandro Acampora, Guglielmina Ciampa, Tonino Sorrentino; Grande Sorrento: Federico Cuomo, Stefano Marzuillo, Rachele Palomba; Il Ponte: Mariano Pontecorvo, Giovanni Aversa, Andrea Minieri; Con Noi: Maria Teresa De Angelis. Per il raggruppamento avversario Sorrento Adesso: Paolo Pane, Desiree Ioviero; Viviamo Sorrento: Luigi Di Prisco; Nuova Sorrento: Massimo Coppola (candidato sindaco). E, infine, per il terzo raggruppamento del primo turno, Sorrento Tua: Luigi Gargiulo; Energie Per Sorrento: Marco Fiorentino (candidato sindaco).