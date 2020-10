Sorrento, Rosario Fiorentino: “La chiusura del pronto soccorso di Vico Equense è inaccettabile”

Sorrento. Rosario Fiorentino del Sindacato Flaica Cub, con un post sulla sua pagina Facebook, dichiara: “La chiusura del pronto soccorso di Vico Equense è inaccettabile! Faccio appello a tutti i lavoratori affinché si mobilitino per vedere garantito il diritto alla salute. In un periodo di forte crisi economica e sociale è assurdo privare una comunità del presidio di pronto soccorso. Bisogna, invece, investire ulteriormente nella sanità pubblica al fine di migliorare i servizi offerti tramite il potenziamento delle strutture. In particolare il De Luca e Rossano di Vico Equense necessita di una sala di rianimazione e ulteriori apparecchiature al fine di diventare veramente funzionale. Mobilitiamoci e scendiamo in piazza affinché il diritto alla salute non diventi un privilegio concesso a pochi”.