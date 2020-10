Sorrento, riunione straordinaria del sindaco con i servizi sociali del distretto per affrontare l’emergenza Covid

Sorrento. In questo momento al palazzo comunale si sta svolgendo una riunione straordinaria del sindaco Massimo Coppola con tutti i responsabili dei servizi sociali al fine di studiare le migliori strategie e decisioni da mettere in campo per affrontare questo momento di emergenza legato al Covid-19 con un aumento dei contagi nell’ultimo periodo che sta mettendo a dura prova l’intero territorio comunale e della penisola sorrentina. In particolare ad essere affrontate le problematiche legati ai lavorati stagionali e la crisi economica attuale e quella prevista per il post Covid.