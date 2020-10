Sorrento. Preghiamo per don Pasquale Ercolano

PREGHIAMO PER DON PASQUALE

Sorrento ( Napoli ) . Don Pasquale Ercolano, come informa Nino Apreda, è ricoverato al Policlinico di Napoli per accertamenti. Non ha il Covid-19, ma le sue condizioni impongono verifiche, per uno che non ha mai avuto un’ influenza è tanto.

L’ho sentito al telefono, aggiunge Nino Apreda, dice di stare bene, non può ricevere visite ma prega per Sorrento ed i sorrentini che porta nel cuore. Chiedo a tutti quelli che hanno conosciuto e incontrato quest’uomo Santo di unirci in preghiera per lui, preghiera a Cristo stesso con l’Intercessione della Madonna, Sant’Antonino, Padre Pio perchè presto possa tornare tra noi col suo sorriso ed i suoi 50 anni di sacerdozio al servizio di Cristo, della chiesa e del prossimo. Antonino Siniscalchi