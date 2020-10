Si rinnova lo scontro per il ruolo da sindaco a Sorrento, dove i cittadini sono chiamati nuovamente alle urne per il ballottaggio in seguito al primo turno del 20 e 21 settembre scorsi, in cui Massimo Coppola ha raggiunto 4.272 voti (40,76%) e Mario Gargiulo 3.896 voti (37,18%).

Ricordiamo che le urne resteranno aperte ai sorrentini nei giorni di domenica 4 ottobre, dalle ore 7,00 alle 23,00, e lunedì 5 ottobre, dalle ore 7,00 alle 15,00.

Video: Sara Ciocio e Lucio Esposito