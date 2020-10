Sorrento piange la scomparsa dell’ingegnere Mario Gargiulo. Un grande uomo e professionista

Sorrento. Una terribile malattia ha portato via l’ingegnere Mario Gargiulo. Un grande uomo e professionista, sempre allegro, generoso e disponibile. “Un mio compagno di fine anni 70 conosciuto nella sede di Via Fuoro 24 Sorrento. Da allora rimasti amici per sempre. Un grande ingegnere. Una persona perbene”, così lo ricorda l’amico Rosario Fiorentino.

La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia e ai cari di Mario per la perdita.