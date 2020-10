Sorrento, oggi si celebrano le nozze tra il rapper Lele Blade e la modella Maggie Suarez. Tanti i vip presenti

Penisola Sorrentina. Oggi si celebrano le nozze tra il noto rapper Lele Blade e la sua bellissima sposa, la modella e ballerina Maggie Suarez. La sposa ha prima celebrato ieri sera a Napoli il suo addio nubilato e oggi si è unita in matrimonio nella cornice della splendida Penisola. Il piccolo ricevimento, a cui hanno preso parte molti vip, si sta tenendo proprio ora presso il ristorante Core a Core. “Da sposato mi sento uguale a prima, solo più responsabile”, ha raccontato Lele Blade. “Spero che le cose si sistemino presto”, ha detto riferendosi all’emergenza sanitaria.

Tra gli invitati, l’artista Tony Polito, intervistato da Positanonews, il rapper Vale Lambo, il cantante Yung Snapp, Mv Killa, Renato Biancardi, Chiummiariello, Carminotto. Lele Blade, pseudonimo di Alessandro Arena (Casoria, 6 Giugno 1989), è un rapper italiano, membro del trio Le Scimmie (con Vale Lambo e Yung Snapp). Ha iniziato la propria carriera come membro del duo Kimicon Twinz, insieme a Dome Flame. Yung Snapp, intervistato da Positanonews, ha raccontato come è nata la sua passione e come si combatte l’era Covid.