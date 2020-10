Sorrento, oggi il nuovo sindaco. Gaetano Colucci: “Ai 2 schieramenti raccomandiamo di stare… calmi!”

Sorrento. Lo raccomandiamo a votazione ancora in corso e quindi con esito sconosciuto. Sui social per forza si inneggia o si vuole far intendere che dopo le elezioni i vincitori inizieranno la “notte dei lunghi coltelli”!

Questi messaggi vengono da persone che non sono neanche candidate ma che evidentemente amano vedere scorrere il sangue “del Toro, come nella Corrida”.

Le elezioni sono uno strumento Democratico per esprimere il proprio pensiero; ad elezioni finite la competizione finisce e si deve … guardare a come sarà Amministrata Sorrento. Il passato appartiene alla Storia ed in ogni caso bisogna farne riferimento nel bene o nel male.

In politica poi sono sacrosanti i recuperi, quindi piuttosto che istigare alla guerriglia raccomandiamo a chi vincerà queste elezioni, di iniziare a discutere con la parte avversa, particolarmente con gli elettori che presumibilmente non hanno votato il nuovo Sindaco.

La Città ora non ha bisogno di Guelfi e Ghibellini, ma di una collaborazione comune per non rallentare i tempi della ripresa.

I più facinorosi degli schieramenti si diano una calmata perché non stiamo assistendo ad una partita di calcio dalle curve di uno stadio, bensì stiamo decidendo le sorti della Città come minimo per i prossimi 5 anni.

