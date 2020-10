Sorrento, mister Fusco: “Della Fidelis Andria rispetto ma non timore”

In campo domani allo stadio Italia scenderanno il Sorrento e la Fidelis Andria e per l’occasione mister Fusco fa un bilancio di ciò che ha ottenuto finora e di ciò che si aspetta per le prossime partite: “Resoconto? Il giudizio non può che essere positivo, va però dato merito ai miei calciatori che si allenano con voglia e disciplina seguendomi alla grande. Stanno raccogliendo i primi frutti del lavoro settimanale, ma sappiamo che la strada è ancora molto lunga e difficile già a partire dalle prossime due sfide quando affronteremo la Fidelis Andria e il Taranto, due formazioni di vertice contro le quali contiamo di dare seguito a questi due risultati importanti. E’ nato un gruppo sano, composto da ragazzi intelligenti e professionali, che stanno lavorando bene sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico. Fisicamente stanno bene tanto che nelle due gare, fatta eccezione per gli avvii di frazione un po’ stentati in cui abbiamo anche preso gol, hanno terminato gli impegni in crescendo. Da un punto di vista tecnico-tattico ci vorrà ancora qualche settimana per assimilare ogni meccanismo al meglio: anche per questo sono molto tranquillo. Per quanto riguarda la Fidelis Andria, ho visto le loro prime due uscite con Bitonto e Cerignola e posso dire che è una buonissima squadra allenata da un ottimo tecnico. Formazione quadrata ed organizzata che utilizza un 3-4-3 o un 3-4-1-2. Una squadra sana, attrezzata e forte. Rispetto ma nessun timore perché anche il mio Sorrento è un ottimo team”.