Sorrento. Meno tre dal voto, le ultime dal fronte Gargiulo vs. Coppola

Sorrento ( Napoli ) . Meno tre dal voto, le ultime dal fronte Gargiulo vs. Coppola. La città forse più importante per i numeri di ricettività alberghiera della Campania e del Sud Italia si appresta finalmente per designare il futuro sindaco che la guiderà per il post Covid.

Una città che deve riemergere dalle macerie del lockdown per il coronavirus Covid-19 e dai mille problemi che la dilaniano, ma anche una città simbolo in tutto il mondo del turismo in Italia e in Europa, fra le più rinomate ed importanti che ha di fronte l’onore e onore di continuare a sostenere questo ruolo.

La situazione è questa, Massimo Coppola viene da un vantaggio al primo turno rispetto a Mario Gargiulo. Degli altri due candidati sindaco Marco Fiorentino si è espresso con l’invito al voto per Massimo Coppola senza apparentamento, Ciccio Gargiulo non ha manifestato nulla a tal proposito.

I fatti di cronaca di ieri, Massimo Coppola ha fatto un incontro a Priora frazione collinare di Sorrento al confine con Massa Lubrense con una diretta, mancando i comizi gli scontri si stanno tenendo sui social network . Mario Gargiulo ha incontrato il consigliere della Regione Campania PD Mario Casillo vicino a De Luca , mentre il PD locale sostiene Massimo Coppola, e ha denunciato dei profili fake per diffamazione nei suoi confronti .

Oggi è stata pubblicata una foto di un incontro con Marco Fiorentino con Massimo Coppola sul profilo dello stesso Massimo Coppola, da una parte si parla di dimostrazione di accordo, dall’altra Coppola ha replicato se era un incontro per un accordo segreto non lo faceva sul Corso Italia. Ma vi invitiamo a leggervi direttamente i commenti dei diretti interessati.

Entrambi sono stati ex assessori dell’amministrazione uscente del sindaco Giuseppe Cuomo. Mentre Gargiulo ha ricevuto l’appoggio di Cuomo, Coppola ha improntato la sua campagna elettorale contro le scelte e gli uomini dell’ex amministrazione puntando sulla discontinuità dalla precedente amministrazione.

Sempre sui social , in mancanza di comizi per il coronavirus covid-19, che sarà un problema da affrontare, continuano a confrontarsi le due parte.

Ultimi post , da Mario Gargiulo Alberto Maresca che fa video interviste, mentre Massimo Coppola ricorda prendendosi il caffè che oggi è la giornata Mondiale del caffè e invita tutti alla diretta che terrà questa sera.

Domani è ultima giornata di campagna elettorale, poi il silenzio elettorale e domenica si vota poi verrà decretato il sindaco, Positanonews seguirà tutte le operazioni in diretta sperando di riuscire a mantenere equilibrio e par condicio fra i candidati cerchiamo di informarvi sulle evoluzioni rilevanti e vi forniamo la fonte che sono i canali ufficiali dei social network dei candidati sindaci, oltre ai fatti di cronaca che documentiamo,

Le comunicazioni ed i post dei due candidati sulle loro pagine Facebook

Questa è quella di Massimo Coppola CLICCA QUI

Questa è quella di Mario Gargiulo CLICCA QUI

DIAMO UN GROSSO IN BOCCA AL LUPO A TUTTI E SOPRATUTTO FORZA SORRENTO