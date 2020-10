Sorrento, Massimo Coppola in vantaggio: la corsa dalla mamma per l’abbraccio

Sorrento. L’ex candidato sindaco Massimo Coppola intravedeva già lo spiraglio di vittoria durante lo spoglio. Fin da subito, infatti, il neo sindaco di Sorrento ha conquistato un vantaggio netto su Mario Gargiulo.

Coppola non ha potuto contenere la soddisfazione e, al momento del vantaggio che gli stava per conferire la fascia tricolore, ha deciso di non rilasciare interviste per precipitarsi dalla sua cara mamma per abbracciarla.