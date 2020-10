Sorrento, malore a Piazza Tasso: intervento immediato dei soccorsi

Sorrento. Un uomo avrebbe accusato un malore in Piazza Tasso alcuni minuti fa. Intervento esemplare da parte della Polizia Municipale, con gli agenti che non appena hanno visto il cittadino accusare una preoccupante insufficienza respiratoria, hanno immediatamente contattato i soccorsi. Prontezza anche da parte del 118, giunti fulmineamente sul posto per controllare i parametri dell’uomo e monitorano la situazione.