Sorrento, le tappe del neo sindaco Massimo Coppola: da Sant’Antonino al Comune

Una vittoria che ha coronato attraversando tutta la città a piedi. Si tratta del nuovo sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che dopo la sfida al ballottaggio con Mario Gargiulo, prende il posto del sindaco uscente Giuseppe Cuomo.

Coppola non ha trattenuto l’emozione e, non appena ha saputo di un netto vantaggio in tutte le sedi, si è fiondato dalla sua cara mamma per abbracciarla. Poi, qualche minuto dopo, la conferma: Massimo Coppola è il nuovo sindaco di Sorrento. Dopo la vittoria, Coppola ha attraversato l’intera città a piedi, per poi arrivare a Piazza Sant’Antonino – per ringraziare il santo patrono della città del Tasso – e poi al comune, dove ha tenuto il suo primo discorso da neo sindaco di Sorrento.

Sarò il sindaco di tutti, di chi mi ha votato e di chi mi voterà – ha esordito Coppola. Vogliamo bene a Sorrento, e quindi tutti i sorrentini. E’ un momento difficile per il nostro territorio e per l’intera umanità. Dobbiamo essere doppiamente bravi, saranno momenti difficili ma li supereremo insieme. Sorrento tornerà grande, grazie alla nostra coesione. Ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che stanno facendo anche questa sera. Se ci saranno giorni difficili sappiate che dal vostro sindaco dalla vostra amministrazione troverete sempre aiuto. Insieme ce la faremo. Forza Sorrento!

Foto e Video: Pasquale Spera per Positanonews