Sorrento. L’Abbac plaude il team Coppola. Il team scelto da Coppola piace e apre uno spiraglio di luce anche per l’associazione Abbac: “Nel formulare gli auguri alla giunta comunale retta dal neo eletto sindaco Massimo Coppola, si plaude all’iniziativa intrapresa dal primo cittadino di coinvolgere nella delega al turismo, lo chef stellato Alfonso Iaccarino e alla tutela ambientale Valeria Paladino già fondatrice dell’associazione ambientalista MareVivo.

Auspichiamo un’interazione quanto prima con la giunta comunale sorrentina e con i due delegati al fine di individuare percorsi condivisi che tengano conto delle esigenze e tutele del nostro comparto, fiaccato dalla grave emergenza economica a seguito della pandemia in corso e per sviluppare progetti sostenibili e di valorizzazione territoriale per promuovere percorsi di turismo sostenibile e responsabile”.