Sorrento, l’Abbac formula gli auguri alla nuova Giunta Comunale e si compiace della nomina dello chef Iaccarino e dell’ambientalista Paladino

Sorrento. L’ABBAC Penisola sorrentina, con un post sulla sua pagina Facebook, formula “gli auguri alla giunta comunale retta dal neo eletto sindaco Massimo Coppola, e si plaude all’iniziativa intrapresa dal primo cittadino di coinvolgere nella delega al turismo, lo chef stellato Alfonso Iaccarino e alla tutela ambientale Valeria Paladino già fondatrice dell’associazione ambientalista MareVivo. Auspichiamo un’interazione quanto prima con la giunta comunale sorrentina e con i due delegati al fine di individuare percorsi condivisi che tengono conto delle esigenze e tutele del nostro comparto, fiaccato dalla grave emergenza economica a seguito della pandemia in corso e per sviluppare progetti sostenibili e di valorizzazione territoriale per promuovere percorsi di turismo sostenibile e responsabile”.