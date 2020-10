Sorrento: la storia incredibile dell’auto tirata fuori dal lago

Sorrento. Spesso le storie più incredibili arrivano dai cittadini e storie di vita quotidiana, come nel caso di Andrea Reale che ci racconta il passato della sua splendida auto d’epoca, una Fiat 508 del 1933.

Questa macchina l’ho trovata in un lago a Campobasso – ci racconta Andrea – , era sommersa dalle acque e ho dovuto aspettare giugno per prenderla, visto che ad ottobre il lago si riempiva con le piogge e in estate si svuotava. L’abbiamo tirata fuori con un cavo d’acciaio e una Jeep, il cui proprietario è un medico di Napoli che lavorava a Campobasso. In paese si era sparsa la voce che ogni macchina da demolire si portava in questo posto. La mia era una delle ultime rimaste, perché si trovava al centro del lago.

Un racconto pressoché unico, di chi la passione per i motori ce l’ha nel sangue, e l’ha spinto fino al fondo di un lago per coronare il suo sogno di possedere una delle macchine d’epoca più belle ancora in circolazione a Sorrento.