Sorrento. La notte prima del voto, Positanonews nelle sedi elettorali di Coppola e Gargiulo . L’ultimo ballottaggio nel 2000, 20 anni fa. Da domani in diretta sui seggi

Sorrento ( Napoli ) . La notte prima del voto, Positanonews nelle sedi elettorali di Coppola e Gargiulo . L’ultimo ballottaggio nel 2000, 20 anni fa. Da domani in diretta sui seggi

LE SEDI ELETTORALI DI MASSIMO COPPOLA E MARIO GARGIULO DOVE SEGUIRANNO LO SPOGLIO

Lo staff di Massimo Coppola seguirà lo spoglio nella sede del Corso Italia a Marano. Lo staff di Mario Gargiulo dalla sede a Piazza Tasso. In entrambe le sedi c’erano persone a prendere appunti, organizzarsi, preparare le deleghe per i rappresentanti di seggio. I rappresentanti di seggio manderanno via whatsapp alle due sedi i risultati in tempo reale e le eventuali anomali od osservazioni che eventualmente vedranno alla sede, qui con un foglio excel si elaboreranno i dati in automatico. Le operazioni cominceranno da Lunedì alle 15. Lunedì alle 17 circa si saprà chi sarà il prossimo primo cittadino della Città del Tasso. Si pensa che in un paio d’ore si stabilizzeranno i risultati che saranno definitivi probabilmente verso le 18/ 19.

INSEDIATI I SEGGI- ECCO I NOMI DEI PRESIDENTI .

Oggi si son insediati tutti i 19 seggi, anzi 20 visto che vi è un 1bis, da quanto ci è stato riferito, in maniera regolare. I presidenti di seggi sono per la 1 Rosina Antonina ( sarà lei a dare i dati ufficiali complessivi di tutti i seggi) , la 1bs Carmela Inciso, la 2 Sabina Apreda, la 3 Claudio Russo, la 4 Roberto Caputo, la 5 Mariarosaria D’Arienzo, la 6 Rosalia Maresca, la 7 Marianna Capezza, la 8 Viviana Coppola, la 9 Gaetano Battaglia, la 10 Antonino Caputo, la 11 Gianluigi Pane, la 12 Annamaria D’Angiolo, la 13 Giovanni Ercolano, la 14 Davide Fusco, la 15 Roberta Cinque, la 16 Giuseppe Caputo, la 17 Pasquale Galano, la 18 Massimiliano Milano, la 19 Carmela Scala. Presidenti e componenti del seggio sono gli stessi del primo turno.

PRIMO TURNO

Sarà il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, fissato per il 4 e 5 ottobre prossimi, ad eleggere sindaco e componenti del nuovo consiglio comunale di Sorrento.

In lizza, Massimo Coppola con le liste Sorrento Adesso, Viviamo Sorrento, Nuova Sorrento e Partito Democratico e Mario Gargiulo, sostenuto da La Grande Sorrento, #Sorrentocisto, Con Noi per Sorrento, L’Onda ed Il Ponte.

Quattro i candidati al primo turno: Massimo Coppola che ha totalizzato il 40,76 per cento di preferenze (4.272 voti), Mario Gargiulo il 37,18 per cento (3.896 voti), Marco Fiorentino, con le liste Sorrento Tua e Energie per Sorrento, il 17,80 per cento (1.865 voti) e Francesco Gargiulo con la civica Riprendiamoci la Città, il 4,27 per cento (447 voti). Non vi è stato alcun apparentamento, ma Marco Fiorentino ha dato come indicazione di votare Massimo Coppola, nessuna dichiarazione da Ciccio Gargiulo, il quarto candidato.

I PRECEDENTI

L’ultimo ballottaggio c’è stato nel 2000 per la tornata elettorale del 16/04/2000 , quindi venti anni fa. Fiorentino riuscì a vincere su Ferdinando Pinto per meno di 200 voti. 5255 a 5.068, 50,91 per 49,09 la percentuale fra i due . Nel primo turno era 46,3, poi 30,3 gli altri candidati erano Ennio Barbato con il 17,22 e Raffaele Cozzolino con il 6,09, ci fu un recupero notevole , ma non sufficiente, per Pinto. Pinto non riuscì a ripetere il sorpasso, che invece ci riuscì nel 1995. Sempre lui protagonista del penultimo ballottaggio , quello del 1995. Qui Fernando Pinto riuscì a superare e battere Peppino Cuomo . Finì addirittura 54,36% contro 45,64% con 5,789 voti contro 4.860 voti , nel primo turno fu Cuomo che era in vantaggio con 4.516 voti e il 39,94% dei votanti mentre Pinto era a 30,77% con 3.470 voti, mentre Cuomo rimase sostanzialmente stabile con i suoi, Pinto aggregò ben altri 2.300 voti. All’epoca erano candidati sindaco anche Gaetano Milano e Raffaele Attardi.

LA DIRETTA DAI SEGGI E PER LE OPERAZIONI DI VOTO

Positanonews seguirà le operazioni di voto da domani mattina fino alla proclamazione del sindaco di Sorrento. Seguiranno interviste ed analisi con una maratona elettorale. In bocca al lupo a tutti e forza Sorrento.