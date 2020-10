Sorrento, incidente sulla statale: pericolo in via Capo

Sorrento. Un notevole incidente si è registrato alcune ore fa nei pressi della statale, dove un’automobile avrebbe distrutto il muro che affaccia su via Capo, dalla stradina che conduce a via Nastro Azzurro in direzione Sant’Agata.

Al momento in via Capo si transita a senso unico alternato a causa dell’elevato rischio al quale è sottoposta la carreggiata sottostante il luogo dell’incidente.