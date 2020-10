Sorrento. In diretta sui seggi . 6.744 votanti il 42,67% . Oggi il bel tempo ha frenato, domani mattina il boom e alle 15 lo spoglio. Non si è arrivati al 50% come da previsione, ma molti sorrentini hanno approfittato della bella giornata per la gita fuori porta e molto probabilmente domani mattina ci sarà il boom , anche se siamo certi che non si arriverà agli stessi votanti del primo turno.

La battaglia fra Massimo Coppola e Mario Gargiulo continua a distanza, nei seggi elettorali riunioni e punti della situazione, ma è difficile sapere di più. Piccole frizioni, contestazioni a qualcuno trovato vicino ai seggi , ma nulla che sia arrivato fino ad autorità giudiziaria. Quindi un ballottaggio tranquillo e civile. Qualcuno si lamenta che alla “Tasso” non ha potuto parcheggiare più avanti i disabili , perchè vi sono le sbarre alle auto che vogliono andare al di sotto della struttura. Per il resto situazione tranquilla, si aspetta l’esito.

Massimo Coppola, che al primo turno ha conquistato 4.272 voti pari al 40,76 per cento dei consensi, e Mario Gargiulo al quale sono andate 3.896 preferenze che corrispondono al 37,18 per cento del totale.

Un autentico testa a testa sul filo del singolo voto quello tra Massimo Coppola, sostenuto da quattro liste (Sorrento Adesso, Viviamo Sorrento, Nuova Sorrento e Partito Democratico) e Mario Gargiulo, il quale a sua volta può contare su una squadra composta da cinque movimenti civici (La Grande Sorrento, #Sorrentocisto, Con Noi per Sorrento, L’Onda ed Il Ponte).

A mezzogiorno di oggi il 14,48 per cento degli elettori si è già recato alle urne, contro il 15,37 per cento di due settimane fa. Alle 19, invece, siamo arrivati al 33,76 per cento rispetto al 34,69 per cento del primo turno alla stessa ora. Infine alle ore 23 si raggiunge il 42,67 per cento contro il 47,29 della stessa ora di domenica 20 settembre.

Domani si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Non siamo riusciti ad entrare nei seggi perchè ci hanno chiesto l’autorizzazione che in altri casi non abbiamo mai avuto e mai chiesto, ma rispettiamo le disposizioni . Domani vi aggiorneremo in tempo reale su tutto.