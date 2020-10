Sorrento, in diretta la proclamazione del sindaco Massimo Coppola

Sorrento. La proclamazione del nuovo sindaco Massimo Coppola. Foto e video in esclusiva di Positanonews. Le parole del primo cittadino uscente Giuseppe Cuomo: “Passo le consegne al nuovo sindaco in un momento particolare. E’ un’emozione per me dopo dieci anni. E’ un momento particolare per la città. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare i problemi della città”.

“Grazie a tutti”, ha dichiarato Coppola, “divento sindaco in un momento unico. La città ha bisogno di noi adesso. Siamo qui per il benessere di tutti i cittadini. Sorrento uscirà più forte di prima da questa situazione”.