Sorrento, “In arrivo test rapidi e mascherine per scuole e ospedale”

La Marigo Italia srl ha reso noto, a tutti i soggetti interessati, (tra cui la Fondazione Sorrento) di una sua lodevole iniziativa per cui, a partire dai prossimi giorni,darà corso ad una fornitura, a titolo gratuito, di kit per test rapidi e dispositivi di protezione individuale a favore degli istituti scolastici del territorio, di ogni natura e grado – questo è quanto dichiara l’AD della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano.

Inoltre donerà all’Ospedale di Sorrento un modulo aggiuntivo dell’attrezzatura per il processamento dei tamponi, fermo restando le criticità per destinare la stessa ad una più ampia platea dei cittadini – ha aggiunto Milano. Il vero problema resta il reperimento dei reagenti, assolutamente necessari. Come a dire vado al tiro a piattello,ho il fucile ma non ho i proiettili. Di questa cosa i Sindaci hanno discusso ieri in una riunione con la Direzione Sanitaria Regionale, convocata proprio per individuare un percorso per velocizzare i tempi dei tamponi.

Testimonianze queste di un impegno costante da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione della emergenza che posso personalmente testimoniare ,così come posso testimoniare le difficoltà oggettive per migliorare un sistema farraginoso ab initio, con effetti a cascata – conclude.