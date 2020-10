Sorrento: il sindaco potenzia la Protezione Civile, ma prima la giunta

Una decisione preannunciata dal neo sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che prima di conquistare il ruolo da primo cittadino, aveva promesso di potenziare il nuovo nucleo di Protezione Civile Comunale.

Un organo fondamentale di qualsiasi comune, in particolar modo per far fronte all’emergenza sanitaria in cui i volontari hanno svolto un ruolo cruciale. In molti sorrentini, tra l’altro, lamentavano l’assenza di membri della protezione civile in un momento talmente delicato.

Coppola ha mantenuto le promesse e si è immediatamente messo al lavoro con un’altra new entry come lui, il comandante dei vigili urbani, Rossella Russo. L’idea sarebbe quella di accelerare i tempi, ma prima è necessario riunire il consiglio comunale e, ancor prima, procedere con la nomina della giunta.