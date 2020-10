Sorrento, il sindaco Massimo Coppola ribadisce l’importanza delle misure di sicurezza per cercare di frenare la catena di contagi

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Voglio ribadire a tutti l’importanza delle misure di sicurezza da seguire per cercare di frenare la catena di contagi. Bisogna essere responsabili e attenti: chi attende l’esito di un tampone deve stare a casa per non mettere in pericolo se stesso e gli altri. Ugualmente chi ha a casa anziani e bambini piccoli deve essere maggiormente scrupoloso, non accogliere nessuno nelle proprie abitazioni e arieggiare gli ambienti. Chi è costretto ad uscire di casa deve indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Sono semplici regole che possono salvare la nostra vita e quella degli altri!”.