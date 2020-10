Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola interviene per Ospedale, sia seguito dagli altriSorrento. Il sindaco Massimo Coppola interviene per Ospedale, sia seguito dagli altri

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola interviene per Ospedale, sia seguito dagli altri.

Ho inviato stamattina una lettera al direttore generale dell’Asl Napoli 3 Gennaro Sosto e al dirigente Francesco Fanara per segnalare la confusione e l’incompletezza riguardo le comunicazioni relative ai positivi e ai guariti. Una circostanza che non aiuta noi sindaci, quotidianamente in trincea tra mille difficoltà. L’analisi dei dati è infatti fondamentale per poter prendere adeguati provvedimenti. Cosa più grave e da stigmatizzare è poi l’incertezza dei tempi necessari per l’esecuzione dei tamponi molecolari nonché quelli relativi alla conoscenza dei rispettivi esiti, circostanza che causa grave disagio a tutta la comunità. Bisogna tutelare i cittadini anche su questo fronte e offrire loro comunicazioni precise ed adeguate.

.