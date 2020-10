Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, con una diretta sulla sua pagina Facebook, fa il punto della situazione per quanto riguarda l’andamento della curva epidemiologica nella città del Tasso e rivolge un ricordo commosso al cittadino scomparso proprio nella giornata di oggi a causa del Coronavirus. Il sindaco Coppola fa una panoramica sulle varie iniziative volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria e fa una panoramica sulle decisioni prese al fine di tutelare la salute pubblica in questo momento così delicato, dalla gestione delle visite al cimitero comunale al divieto di festeggiamenti per Halloween.