Sorrento, il sindaco Massimo Coppola al lavoro. Mercoledì la Giunta, sulla scuola vicino ai genitori. Il 4 novembre primo consiglio

Positanonews ha intervistato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola il quale, tra le altre cose, ha dichiarato: “E’ stata una settimana intensa nella quale siamo stati chiamati come amministrazione a fronteggiare una serie di emergenze. Ci siamo divisi tra emergenze e programmazione di quello che dovremo fare nei prossimi mesi. C’è da parlare poco e produrre molto.

Sulla Giunta una anteprima “Mercoledì nominerò la Giunta”

In settimana, oltre alla Giunta, istituiremo anche l’Unità di Crisi che ci dovrà coadiuvare in materia sanitaria ed in materia economica per predisporre gli aiuti necessari alla popolazione.

Il sindaco ha il potere di nominare la Giunta, per il Consiglio Comunale ci vuole la proclamazione degli eletti che non è stata ancora ufficializzata, quindi solo dopo la proclamazione ci sarà il consiglio comunale, presumibilmente per il 4 o 5 novembre. Ovviamente questo se non tarderà ulteriormente la proclamazione. Dubbi sulla candidabilità di Marco Fiorentino non dovrebbero esserci, permane la problematica della incompatibilità.

Ma sentiamo cosa dice il sindaco

“Abbiamo fatto di tutto per non chiudere le scuole ma alla fine è stato deciso diversamente. Sono dell’opinione che se si chiudono le scuole bisogna chiudere prima tutto il resto perché le scuole rappresentano un luogo sicuro. La didattica a distanza è ammissibile nelle scuole medie superiori mentre dalle scuole medie inferiori in giù l’applicazione è sempre più difficile. Ma come amministrazione siamo vicini ai genitori in questo momento difficile da gestire”.

Massimo Coppola ha anche incontrato i mercatali “Se mi garantiscono il massimo rispetto del protocollo potranno riaprire anche fra una settimana”

Per quanto riguarda la Giunta Comunale, che sarà ufficialmente nominata mercoledì prossimo, Coppola non si sbilancia e non ci fa alcuna anticipazione.

Dalle voci di corridoio, oltre a Don Alfonso, si parla di Gianluigi Di Martino come vicesindaco, Eduardo Fiorentino al sociale, Vincenzo Sorrentino al bilancio e Rossella Di Leva in Giunta, Luigi Di Prisco presidente del Consiglio, mentre proporrebbe una donna non eletta in Consiglio come assessore.