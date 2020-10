Sorrento. Il sindaco Coppola “Dimezzate le spese per le luminarie di Natale, i fondi andranno alle fasce deboli “

Sorrento ( Napoli) . Il sindaco Massimo Coppola “Dimezzate le spese per le luminarie di Natale, i fondi andranno alle fasce deboli ”

Sono tempi difficili e le istituzioni come il Comune devono fare la loro parte. Per questo abbiamo tagliato i costi delle luminarie natalizie di quest’anno, perché crediamo che mai come adesso la cosa più importante sia stare vicino a chi ha bisogno. Pertanto, invece dei 495.387,20 € previsti spenderemo meno della metà (207.162,20 €) e i soldi risparmiati andranno a sostegno di categorie danneggiate dall’emergenza in corso