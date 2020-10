Sorrento, il neosindaco Massimo Coppola: “Le sfide sono tantissime, ma riusciremo a vincerle insieme”

Sorrento. Massimo Coppola, neoeletto sindaco della città del Tasso, con un post sulla sua pagina Facebook si rivolge ai suoi concittadini: “Ieri è stata una giornata incredibile! Davanti a me ho ancora i volti felici di tantissimi cittadini in festa per questa vittoria. Le sfide che ci attendono sono tantissime ma, con lo stesso coraggio mostrato durante la campagna elettorale, sono sicuro che riusciremo a vincerle insieme. Siete con me?”.