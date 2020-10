Sorrento, il consigliere Eduardo Fiorentino: “Questa Giunta mi piace, le premesse sono ottime”

Sorrento. Il consigliere comunale Eduardo Fiorentino, con un post sulla sua pagina Facebook, esprime il proprio parere sulla nuova Giunta Comunale: «Sono di parte, lo sapete. Eppure, chi mi conosce lo sa, non mi adeguo mai ad eventuali ordini di scuderia. Quindi i miei giudizi sono sinceri. Fatta la premessa, lo dico con estrema chiarezza: QUESTA GIUNTA MI PIACE. Sì, la valuteremo alla prova dei fatti, ma le premesse sono ottime. Per quanto mi riguarda, che ne ho condiviso ogni singola scelta, sarà un onore collaborare con una personalità del calibro di “Don Alfonso”. Come sarà un piacere interfacciarmi con Gianluigi De Martino, Rosa Persico, l’amico Antonino Fiorentino e Valeria Paladino. Sarà una collaborazione intensa e quotidiana, speriamo sempre più proficua, poiché, come sottolineato dal nostro sindaco Massimo Coppola, una nuova centralità sarà data al Consiglio comunale, di cui mi onoro di far parte. Forza Sorrento!».