Sorrento, il commento di Mario Gargiulo alla nuova Giunta Comunale della città del Tasso

Sorrento. Mario Gargiulo, uno dei candidati sindaci della scorsa tornata elettorale ed attualmente consigliere di opposizione, commenta la nuova Giunta Comunale della città del Tasso con un post sulla sua pagina Facebook: “Buon pomeriggio amici, vi scrivo per fare gli auguri alla nuova Giunta e per commentare, insieme a voi, le scelte del nuovo Sindaco Massimo Coppola.

In bocca al lupo al nuovo Vice sindaco Gianluigi De Martino, avvocato, ad Alfonso Iaccarino, chef stellato ed imprenditore nei settori della ristorazione e dell’ospitalità, a Rosa Persico, avvocato e membro del PD, ad Antonino Fiorentino, commercialista e candidato nelle fila di Marco Fiorentino, e a Valeria Paladino, avvocato e membro della delegazione di Marevivo in penisola sorrentina.

A prima vista, salta all’occhio il frutto dell’accordo politico, spesso negato, tra Massimo Coppola e Marco Fiorentino. Così come, nella mia visione politica, mi sarei aspettato meno assessori espressione di gruppi politici e più professionisti, con esperienza di gestione per tirarci fuori da questa brutta crisi che stiamo attraversando. Crisi che purtroppo colpisce al cuore del nostro sistema politico e che, per forza di cose, metterà a dura prova le nostre casse comunali.