Sorrento. I complimenti di Gaetano Milano a Massimo Coppola

Per costume e per formazione non mi accodo ai festeggiamenti per la elezione del nuovo Sindaco,al quale vanno,comunque,i miei migliori auguri di fare e fare bene per la nostra comunità.Per me resta da rimarcare la straordinaria campagna elettorale portata avanti da Massimo e dal suo gruppo:una capacità di movimentazione e comunicazione efficace e sorprendente ,fin dal primo turno,oltre ogni aspettativa.Da questo punto di vista i complimenti sono un atto dovuto.